< sekcia Regióny
Trenčiansky kraj predstavili na Pohode cez interaktívnu expozíciu
Interaktívny kontajner navštívili tisícky ľudí všetkých vekových kategórií, a to zo Slovenska i zahraničia, ktorí sa zaujímali o možnosti výletov a dovolenky v kraji.
Autor TASR
Trenčín 13. júla (TASR) - Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región predstavila Trenčiansky kraj na festivale Pohoda, ktorý sa konal od 8. do 12. júla na trenčianskom letisku, cez interaktívnu expozíciu. Tá prepojila moderné technológie s prezentáciou turistických zážitkov regiónu. TASR o tom v pondelok informovala odborná referentka pre marketing a eventy KOCR Trenčín región Natália Adamovic.
„Návštevníci si mohli prostredníctvom virtuálnej reality zalietať ponad hrady Trenčianskeho kraja, vyskúšať adrenalínový zipline z Matúšovej veže na Trenčianskom hrade, splaviť Váh na kajaku či objavovať región cez interaktívnu multidotykovú mapu,“ načrtla Adamovic.
Digitálna expozícia podľa nej predstavila aj cyklotrasy, tradičné remeslá, gastronómiu, kultúrne pamiatky a ďalšie miesta, ktoré môžu návštevníci objavovať aj po skončení festivalu.
Interaktívny kontajner navštívili tisícky ľudí všetkých vekových kategórií, a to zo Slovenska i zahraničia, ktorí sa zaujímali o možnosti výletov a dovolenky v kraji.
„Naším cieľom bolo ukázať, že Trenčiansky kraj má čo ponúknuť počas celého roka. Pohoda nám dala jedinečnú príležitosť osloviť desaťtisíce ľudí a predstaviť im región moderným, zážitkovým spôsobom. Teší nás, že mnohí návštevníci odchádzali s konkrétnymi plánmi vrátiť sa do kraja aj po skončení festivalu,“ uviedol výkonný riaditeľ KOCR Trenčín región Pavol Štefčík.
Adamovic ďalej priblížila, že najväčší úspech zožala virtuálna realita a simulácia zipline z Trenčianskeho hradu, pri ktorej sa počas celého víkendu tvorili rady záujemcov. Práve interaktívna forma prezentácie podľa nej ukázala, že moderné technológie dokážu návštevníkov motivovať objavovať reálne miesta a plánovať ďalšie cesty po regióne.
„Veľký záujem sme zaznamenali aj zo strany zahraničných návštevníkov, ktorí sa pýtali na hrady, cyklotrasy či možnosti aktívneho oddychu. Presne o tom je destinačný marketing - prebudiť zvedavosť a premeniť ju na skutočnú návštevu regiónu,“ doplnila Adamovic.
„Návštevníci si mohli prostredníctvom virtuálnej reality zalietať ponad hrady Trenčianskeho kraja, vyskúšať adrenalínový zipline z Matúšovej veže na Trenčianskom hrade, splaviť Váh na kajaku či objavovať región cez interaktívnu multidotykovú mapu,“ načrtla Adamovic.
Digitálna expozícia podľa nej predstavila aj cyklotrasy, tradičné remeslá, gastronómiu, kultúrne pamiatky a ďalšie miesta, ktoré môžu návštevníci objavovať aj po skončení festivalu.
Interaktívny kontajner navštívili tisícky ľudí všetkých vekových kategórií, a to zo Slovenska i zahraničia, ktorí sa zaujímali o možnosti výletov a dovolenky v kraji.
„Naším cieľom bolo ukázať, že Trenčiansky kraj má čo ponúknuť počas celého roka. Pohoda nám dala jedinečnú príležitosť osloviť desaťtisíce ľudí a predstaviť im región moderným, zážitkovým spôsobom. Teší nás, že mnohí návštevníci odchádzali s konkrétnymi plánmi vrátiť sa do kraja aj po skončení festivalu,“ uviedol výkonný riaditeľ KOCR Trenčín región Pavol Štefčík.
Adamovic ďalej priblížila, že najväčší úspech zožala virtuálna realita a simulácia zipline z Trenčianskeho hradu, pri ktorej sa počas celého víkendu tvorili rady záujemcov. Práve interaktívna forma prezentácie podľa nej ukázala, že moderné technológie dokážu návštevníkov motivovať objavovať reálne miesta a plánovať ďalšie cesty po regióne.
„Veľký záujem sme zaznamenali aj zo strany zahraničných návštevníkov, ktorí sa pýtali na hrady, cyklotrasy či možnosti aktívneho oddychu. Presne o tom je destinačný marketing - prebudiť zvedavosť a premeniť ju na skutočnú návštevu regiónu,“ doplnila Adamovic.