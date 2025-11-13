< sekcia Regióny
Trenčiansky kraj preinvestuje v budúcom roku viac ako 83 miliónov eur
Vyplýva to z návrhu rozpočtu TSK na rok 2026, ktorý v pondelok (10. 11.) schválilo Zastupiteľstvo TSK.
Autor TASR
Trenčín 13. novembra (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) plánuje v budúcom roku v rámci kapitálových výdavkov investovať 83,3 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu TSK na rok 2026, ktorý v pondelok (10. 11.) schválilo Zastupiteľstvo TSK.
Takmer 92 percent (76,2 milióna eur) z tejto sumy pôjde priamo do veľkých investičných projektov. Väčšina peňazí (66,1 milióna eur) pochádza z externých zdrojov. Sú to najmä peniaze z Európskej únie a zo štátnych programov (z Plánu obnovy a odolnosti SR a z nového Programu Slovensko). Ich súčasťou sú aj zdroje z Fondu na spravodlivú transformáciu.
Menšia časť (6,9 milióna eur) pôjde na investičné akcie realizované TSK. Tie sa použijú na dokončenie rozbehnutých investícií, ktoré sa z rôznych dôvodov nestihli úplne zrealizovať v aktuálnom roku.
Najväčší objem, 1,84 milióna eur, pôjde pre Správu ciest TSK na rekonštrukciu mostného objektu za obcou Horná Mariková a na rekonštrukciu kruhovej križovatky v Prievidzi.
Pre oblasť vzdelávania je vyčlenených 1,5 milióna eur. Prioritou je dofinancovanie projektu zvýšenia energetickej efektívnosti priestorov Strednej priemyselnej školy Považská Bystrica (554.000 eur) a vypracovanie projektových dokumentácií pre budúce investície (882.000 eur). Ich cieľom bude vytvorenie podmienok na kvalitné vzdelávanie a zlepšenie prístupu k nemu.
Suma 1,5 milióna eur je nasmerovaná aj do oblasti zdravotníctva. Na nepredvídateľné investičné potreby troch krajských nemocníc je vyčlenených 500.000 eur a jeden milión eur pre NsP v Bojniciach na vybavenie novozrekonštruovanej kuchyne.
Pre oblasť sociálneho zabezpečenia je plánovaný objem 1,4 milióna eur, z nich 697.000 eur je určených na komplexnú rekonštrukciu budovy Centra sociálnych služieb v Lednických Rovniach.
