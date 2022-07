Trenčiansky kraj rekonštruuje 3 vstupy do považskobystrickej nemocnice

Považská Bystrica 17. júla (TASR) – V Nemocnici s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici rekonštruujú tri hlavné vstupy do nemocnice. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ako zriaďovateľ vyčlenil na rekonštrukciu zo svojho rozpočtu 215.000 eur. Informoval o tom riaditeľ nemocnice Igor Steiner.



"Drobné opravy schodov prebiehali každoročne v našej réžii, tento rok nám náš zriaďovateľ poskytol financie na komplexnú opravu schodov a ďalších vstupov do nemocnice," uviedol Steiner s tým, že rekonštrukcie by mali ukončiť do konca septembra.



Práce na hlavnom vstupe do nemocnice, na vstupe pri detskej poliklinike a vstupe oproti dialýze začali v júni. Kompletne obnovia najmä najväčšie schodisko pri hlavnom vstupe. Odstránia z neho všetky poškodené časti, upravia pochôdzne plochy na celej rampe, vyčistia vpuste, zvody aj prístupové plochy, smerujúce k ortopedickej a detskej pohotovostnej ambulancii.



TSK za uplynulých päť rokov investoval do považskobystrickej nemocnice z vlastného rozpočtu viac ako 12,5 milióna eur. V nemocnici aktuálne rekonštruujú pôrodné sály.