Trenčiansky kraj rozširuje spoluprácu v oblasti kultúrneho dedičstva

Trenčín 1. augusta (TASR) - Trenčiansky kraj rozširuje spoluprácu v oblasti rozvoja a zachovania kultúrneho dedičstva regiónu. Dosiahnuť to chce nielen propagáciou podujatí, ale i alternatívnymi možnosťami financovania podpory dedičstva. Memorandum s týmto cieľom podpísali v piatok (31. 7.) v Trenčíne zástupcovia obchodu, ako i cestovného ruchu. Informovala o tom výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región Eva Frývaldská.



Iniciatíva vzišla zo spolupráce viacerých aktérov, ktorých spojil spoločný cieľ vychádzajúci z medzinárodnej iniciatívy projektu ARTISTIC, programu Interreg Central Europe, a to zlepšiť spoluprácu medzi kultúrnymi subjektmi, občanmi, podnikateľmi a finančnými donormi. "Iniciátorom projektu bola Trenčianska regionálna obchodná komora a KOCR Trenčín región,“ priblížil Ján Václav, riaditeľ Trenčianskej regionálnej obchodnej komory.



Memorandum o spolupráci je založené na portfóliu odborností partnerov a je otvorené pre ďalšie pristupujúce organizácie. Zámerom je vytvorenie odbornej základne pre regionálnu podporu najmä v oblastiach, ktoré neboli doteraz rozvíjané. "Myšlienkou je, aby firmy ako zástupcovia súkromného sektora začali podporovať nehmotné kultúrne dedičstvo. V rámci projektu sa otvárajú nové možnosti financovania a podpory, ale zároveň i marketingu, napríklad alternatívne spôsoby typu crowdfunding, ktorý bol v tomto projekte testovaný," doplnil Václav.



Súčasťou memoranda je aj plán spolupráce s nástrojmi a službami s partnermi, ktorí sa rozvoju cestovného ruchu venujú dlhodobo, i tými novými.



Strategickými výzvami pre región sú podpora podujatí prezentujúcich kultúrne dedičstvo regiónu popri citlivom prepájaní s oblasťami celoživotného vzdelávania, kreatívneho priemyslu a cestovného ruchu. "Na základe partnerstva sme sa vo väčšej miere zamerali na propagáciu kultúrneho nehmotného dedičstva vo forme podpory kultúrnych podujatí zameraných na mládež, aby sa kultúrny odkaz zachoval pre ďalšie generácie," ozrejmila Frývaldská.



V oblasti financovania strategické výzvy regiónu dopĺňa podľa nej využívanie kombinovaných foriem prefinacovania od štátnych podporných programov, bankové a nadačné financovanie vrátane relatívne nových foriem financovania formou crowdfundingu. "Po absolvovaní zahraničných stretnutí a workshopov v rámci projektu si viac uvedomujeme dôležitosť zapojenia súkromného sektora a verejnosti do podpory podujatí, ktoré na Slovensku v porovnaní s inými krajinami zatiaľ absentuje," uzatvorila.



Memorandum podpísali zástupcovia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Trenčianskej regionálnej komory, KOCR Trenčín región, Hradu Beckov, CULTURAL HERITAGE CONSULTING a Agentúry SOPK pre rozvoj trenčianskeho regiónu.