Trenčiansky kraj sa stane členom združenia Región Biele Karpaty

Trenčín 17. júla (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) sa stane členom združenia Región Biele Karpaty. Doposiaľ spolupracovali na neformálnej báze, členstvo krajskej samospráve prinesie možnosti rozšírenia cezhraničnej spolupráce a tiež príležitosť uchádzať sa o správu Fondu malých projektov v rámci nového programového obdobia. Členstvo v združení odobrili krajskí poslanci na svojom poslednom júlovom rokovaní.



"Chceme byť po určitých rokoch tým úradom, ktorý bude môcť riešiť fond mikroprojektov v rámci Interregu, čiže cezhraničnej spolupráce Slovenskej a Českej republiky. Teraz to riadi iný kraj a myslíme si, že máme skúsenosti na to, aby sme mohli tento fond znova riadiť," povedal predseda TSK Jaroslav Baška.



Nejde podľa neho o malé peniaze, žiadateľmi môžu byť mestá, obce, iné organizácie, združenia, občianske združenia, neziskové organizácie. "Ide o malé projekty, ktorých rozpočet je približne 20.000 eur, 30.000 eur, 40.000 eur. Chceme, aby sa to manažovalo z úrovne TSK," doplnil.