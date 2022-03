Trenčiansky kraj schválil 890.000 eur pre Kreatívny inštitút Trenčín

Trenčín 25. marca (TASR) – Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) poskytne zo svojho tohtoročného rozpočtu 890.000 eur na správu neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín a aktivity spojené s projektom Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026. Poskytnutie príspevku schválili tento týždeň poslanci Zastupiteľstva TSK.



Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku získalo mesto Trenčín koncom minulého roka titul EHMK 2026, veľký podiel na prestížnom titule má podľa neho i Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý vstúpil do projektu ako partner mesta Trenčín.



„Začiatkom tohto roka bol založený Kreatívny inštitút Trenčín 2026, ktorého zakladateľmi sú krajské mesto Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj. Poslanci rozhodli o schválení dotácie vo výške 890.000 eur z rozpočtu kraja. Budú určené na mzdy, rôzne dotačné schémy a na mnoho ďalších nákladových položiek,“ priblížil Baška.



Ako dodal, platí minuloročné uznesenie zastupiteľstva, že TSK dá do kreatívneho inštitútu počas piatich rokov päť miliónov eur. Kraj za to chce v rámci projektu EHMK 2026 získať 15 miliónov eur kapitálových príjmov, použije ich na rekonštrukciu majetku TSK na území mesta Trenčín.



Vytvorenie nezávislej inštitúcie bola zásadná podmienka od poroty hodnotiacej mestá kandidujúce na EHMK 2026. Jeho vznik schválili poslanci mestského i krajského zastupiteľstva, podmienkou bolo získanie titulu EHMK. Kreatívny inštitút Trenčín je neziskovou organizáciou, jeho úlohou je koordinovanie projektu Európskeho hlavného mesta kultúry 2026.