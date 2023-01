Trenčiansky kraj spustil petíciu za preradenie dvoch nemocníc

Trenčín 31. januára (TASR) – Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) nesúhlasí s pripravovanou kategorizáciou nemocníc z dielne rezortu zdravotníctva a žiada zaradiť Nemocnicu s poliklinikou (NsP) Myjava a Nemocnicu na okraji mesta v Partizánskom do druhej úrovne. Výzvu ministerstvu schválilo na svojom zasadnutí v pondelok (30. 1.) Zastupiteľstvo TSK, kraj spustil petíciu za preradenie nemocníc z plánovaného prvého do vyššieho druhého stupňa.



Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku súčasným návrhom zaradenia oboch nemocníc dôjde k zníženiu poskytovania zdravotnej starostlivosti v kraji. V prípade NsP v Myjave nebude podľa neho vzhľadom na geografické podmienky zabezpečená časová dostupnosť do nemocnice druhého a vyššieho stupňa do 30 minút. V prípade ponechania v prvej kategórii hrozí tiež rušenie oddelení.



"Porovnávať nemocnice v Myjave a v Partizánskom napríklad s nemocnicami v Bánovciach či v Handlovej nie je korektné. Nemocnice v Myjave a v Partizánskom majú osem oddelení a fungujúce anestéziologicko-resuscitačné oddelenie. Myjavská nemocnica má úplne nové oddelenie multidisciplinárnej intenzívnej starostlivosti. Nemôžeme pripustiť, aby boli hodené do jedného koša s nemocnicami prvej úrovne," zdôraznil Baška.



Okrem výzvy ministerstvu zdravotníctva zaradiť nemocnice do druhej úrovne spustil kraj petíciu za preradenie nemocníc v Myjave a v Partizánskom do vyššej úrovne. Členmi petičného výboru sú riaditelia oboch nemocníc, predsedom petičného výboru je primátor Partizánskeho a podpredseda TSK Jozef Božik.