Trenčiansky kraj ubytuje takmer štyristo utečencov z Ukrajiny

Trenčín 28. februára (TASR) – Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) poskytne vojnovým utečencom z Ukrajiny 204 miest aj so stravou na internátoch krajských stredných škôl, ktoré nie sú momentálne obsadené. Ďalších 127 miest poskytne kraj v nevyužívaných internátoch. Po skončení zasadnutia krízového štábu o tom v pondelok informoval predseda TSK Jaroslav Baška.



„Okrem internátov sú v TSK aj zariadenia krízovej intervencie s celkovou kapacitou 64 miest. Ide o útulky a zariadenia núdzového bývania. Niektoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK (v Považskej Bystrici a v Prievidzi). Predpokladáme, že nepôjde o ubytovanie na týždeň alebo pár dní, ale bude to dlhodobé ubytovanie,“ skonštatoval Baška s tým, že do niektorých zariadení už počas víkendu dorazili prví utečenci.



Ako dodal, po pondelkovom telefonáte s hajtmanom partnerského Juhomoravského kraja došlo k dohode o pomoci Trenčianskemu kraju pri ubytovaní ďalších utečencov. Jednu z foriem pomoci vidí predseda TSK vo finančnej pomoci Juhomoravského kraja pri zabezpečovaní ubytovania pre ľudí z Ukrajiny.



„V minulom roku TSK poskytol Juhomoravskému kraju finančný dar 50.000 eur na zníženie následkov živelnej pohromy. Aj tu sa ukazuje význam spolupráce a ja verím, že aj nám Juhomoravský kraj pomôže,“ zdôraznil Baška.



TSK zároveň v pondelok vyhlásil materiálnu zbierku. Určená je pre utečencov ubytovaných na území kraja. Darcovia môžu nosiť hygienické potreby, plienky, posteľnú bielizeň a trvanlivé potraviny na Úrad TSK. Kraj oslovil aj dobrovoľníkov na organizovanie utečencov a distribúciu pomoci. Utečenci budú mať od stredy (2. 3.) na základe „nulového cestovného lístka“ - potvrdenie vydá polícia - bezplatnú dopravu v prímestských autobusoch.