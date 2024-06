Trenčiansky kraj už pristúpil k optimalizácii siete stredných škôl

Trenčín 7. júna (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) pristúpil k problematike optimalizácie siete svojich stredných škôl už v predstihu, reagoval tak na demografický vývoj v kraji. TASR o tom informovala hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.



"Na základe verifikovanej potreby trhu práce župa podporuje nedostatkové odbory formou krajských štipendií. Propagáciou kampane Hrdina remesla mladým ľuďom predstavujeme našu spoluprácu škôl a partnerských firiem. Kraj tiež systematicky investuje do modernizácie svojich škôl, do rozvoja ľudských zdrojov, čo je vzájomne prepojené s efektívnosťou prevádzky a financovaním," uviedla hovorkyňa.



Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa podľa nej postupne menia na moderné školy, reagujúce na zmeny a výzvy a ponúkajú možnosti rozvoja aj v oblasti neformálneho vzdelávania. V duálnom vzdelávaní má TSK zapojených najviac žiakov.



"Stanovili sme si kritériá kvalitnej školy mechanizmom merania kvality PeerReview. Je to systém hodnotenia v oblasti výchovy a vzdelávania, nastavenie efektívnych procesov manažovania či jej celkovej kvality. Spätná väzba prostredníctvom hodnotenia z konkurenčného prostredia škole umožní využiť svoj potenciál a poukazuje na rezervy a ďalšie príležitosti ku skvalitňovaniu," doplnila Kukučková.



Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) oznámil zámer optimalizovať sieť stredných škôl. Menšie školy by sa mohli spájať do väčších celkov, ktoré by mali spoločné manažmenty, dokázali sa zjednocovať v plánoch vzdelávania, mať spoločných odborných zamestnancov či nadväzovať partnerstvá so zamestnávateľmi.