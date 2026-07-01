< sekcia Regióny
Trenčiansky kraj vybral zhotoviteľa mosta v Opatovciach nad Nitrou
Časť mostnej rímsy aj so zábradlím mosta sa zrútila do rieky Nitra ešte 6. marca. Most bol zaradený do šiesteho stupňa stavebno-technického stavu - veľmi zlý.
Autor TASR
Opatovce nad Nitrou 1. júla (TASR) - Výstavba nového mosta na ceste tretej triedy v Opatovciach nad Nitrou v okrese Prievidza sa posunula do ďalšej fázy. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) vyhodnotil verejnú súťaž na dodávateľa prác, vo verejnom obstarávaní uspela spoločnosť Skanska SK, práce by mala zabezpečiť za takmer 1,5 milióna eur.
„Spoločnosť splnila podmienky účasti a jej ponuka splnila požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky stanovené v súťažných podkladoch a vo výzve na predkladanie ponúk, pričom jej ponuka bola vyhodnotená ako úspešná na základe kritérií cena v eur s daňou z pridanej hodnoty a lehota výstavby v kalendárnych dňoch,“ skonštatoval TSK v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk, ktorú zverejnil vo vestníku verejného obstarávania. Spoločnosť by mala práce zabezpečiť za 1.499.847,77 eura, zmluvu o dielo s ňou ešte kraj neuzatvoril.
Časť mostnej rímsy aj so zábradlím mosta sa zrútila do rieky Nitra ešte 6. marca. Most bol zaradený do šiesteho stupňa stavebno-technického stavu - veľmi zlý. TSK preto zabezpečil vypracovanie projektovej dokumentácie jeho komplexnej rekonštrukcie a cez verejnú súťaž hľadal dodávateľa, ktorý zabezpečí asanáciu mostného objektu a výstavbu nového s obojsmernou premávkou.
Výstavbu mosta bude TSK financovať rámci Programu Slovensko, na investíciu má schválenú žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 2,47 milióna eur. Ďalšie kroky k začiatku realizácie, teda predložiť verejné obstarávanie na kontrolu na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a následne po ukončení kontroly odovzdať stavenisko zhotoviteľovi, bude môcť kraj po uzatvorení zmluvy o NFP, ozrejmila pred časom hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.
„Spoločnosť splnila podmienky účasti a jej ponuka splnila požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky stanovené v súťažných podkladoch a vo výzve na predkladanie ponúk, pričom jej ponuka bola vyhodnotená ako úspešná na základe kritérií cena v eur s daňou z pridanej hodnoty a lehota výstavby v kalendárnych dňoch,“ skonštatoval TSK v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk, ktorú zverejnil vo vestníku verejného obstarávania. Spoločnosť by mala práce zabezpečiť za 1.499.847,77 eura, zmluvu o dielo s ňou ešte kraj neuzatvoril.
Časť mostnej rímsy aj so zábradlím mosta sa zrútila do rieky Nitra ešte 6. marca. Most bol zaradený do šiesteho stupňa stavebno-technického stavu - veľmi zlý. TSK preto zabezpečil vypracovanie projektovej dokumentácie jeho komplexnej rekonštrukcie a cez verejnú súťaž hľadal dodávateľa, ktorý zabezpečí asanáciu mostného objektu a výstavbu nového s obojsmernou premávkou.
Výstavbu mosta bude TSK financovať rámci Programu Slovensko, na investíciu má schválenú žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 2,47 milióna eur. Ďalšie kroky k začiatku realizácie, teda predložiť verejné obstarávanie na kontrolu na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a následne po ukončení kontroly odovzdať stavenisko zhotoviteľovi, bude môcť kraj po uzatvorení zmluvy o NFP, ozrejmila pred časom hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.