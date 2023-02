Trenčiansky kraj vybuduje na vrchole Magury vyhliadkovú vežu

Poruba 20. februára (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) vybuduje na vrchole Magury vyhliadkovú vežu. S iniciatívou výstavby objektu prišli zástupcovia obce Poruba v okrese Prievidza. Krajská samospráva už disponuje kompletnou projektovou dokumentáciou a stavebným povolením. Informoval o tom Matej Plánek z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK.



"Vyhliadková veža bude riešená ako samostatne stojaci objekt, ktorého nosná konštrukcia je navrhnutá z lepeného lamelového dreva – smreku, osadená na oceľovom podstavci. V najvyššej úrovni je navrhnutá vyhliadková plošina, pričom samotná veža by mala byť vysoká 27,70 metra," opísal Plánek. Na najvyššom podlaží budú podľa neho umiestnené i dva ďalekohľady a informačná tabuľa.



"Zámer výstavby vyhliadkovej veže na vrchole Magury vznikol ešte v roku 2012," spomenul starosta Poruby Tomáš Tóth, ktorý myšlienku vybudovania podľa svojich slov oživil v roku 2020. "Bolo potrebné kompletne prepracovať projektovú dokumentáciu v súlade s platnými technickými normami a doriešiť legislatívny rámec pre povolenie stavby," ozrejmil Tóth.



Nový projekt a náklady s tým spojené zafinancoval TSK, čo je v dnešnej situácii pre obec podľa neho veľká pomoc. "Stavba je navrhnutá veľmi decentne, citlivo k prostrediu a okolitej prírode a pekne zapadne do tohto priestoru," skonštatoval.



Financie na výstavbu plánuje TSK získať z eurofondov. "Čakáme na zverejnenie podmienok čerpania z Programu Slovensko alebo z programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika – Česká republika," vysvetlila manažérka projektu výstavby vyhliadkovej veže Martina Brišková.



Veža bude podľa nej umiestnená v rámci značenej turistickej trasy. "Cieľom jej výstavby je podpora turizmu a snaha priblížiť obyvateľom kraja krásy nášho regiónu či prilákať do prírody rodiny s deťmi," dodala.