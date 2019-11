Trnavský kraj vypísal verejnú súťaž na vozidlá za asi 8 mil. eur

Trnava 20. novembra (TASR) - Trnavská cestná spoločnosť (TCS), ktorej jediným spoločníkom je Trnavský samosprávny kraj (TTSK), vyhlásila v utorok (19. 11.) verejnú súťaž na nákladné vozidlá s príslušenstvom a výmennými nadstavbami v celkovej predpokladanej sume 7.933.580 eur bez DPH.



Ide o technické vybavenie na údržbu cestnej infraštruktúry. "Predmetom zákazky je dodávka 34 nákladných vozidiel na údržbu ciest vrátane úpravy podvozkov pre výmenné nadstavby. Ďalej je predmetom verejného obstarávania 34 sýpacích výmenných nadstavieb, rovnaký počet predných radlíc, desať kusov sklápacích výmenných nadstavieb, deväť zametacích nadstavieb, 12 vysprávkových súprav a desať nadstavieb na prevoz obaľovanej zmesi," uviedol konateľ TCS Dalibor Trebichalský.



Lehota na predkladanie ponúk je do 16. decembra, následne bude realizovaná elektronická aukcia. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková konečná najnižšia cena za celý predmet zákazky. "Lehota na dodanie plnenia je do deviatich mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Konkrétny termín podpísania zmluvy závisí od priebehu a dĺžky verejného obstarávania," doplnil pre TASR Trebichalský.



Trnavská cestná spoločnosť v rámci avizovanej celkovej obnovy zastaranej techniky pripravuje v krátkej dobe ďalšie súťaže na ostatné časti technického vybavenia. Cieľom je, aby jednotlivé časti technicky súviseli a dávali logiku v rámci verejného obstarávania. Aktuálne vyhlásená súťaž je prvou v rámci komplexnej obnovy techniky.



Celková obnova je rozdelená na logické, technicky súvisiace časti, aby sa maximalizovala možnosť vytvorenia čo najväčšej súťaže. "Naším cieľom je, aby sme dostali produkt, ktorý je funkčným kompaktným technologickým celkom, keďže obstarávame nákladné vozidlá pozostávajúce z podvozku nákladného automobilu, doplneného o prídavnú hydrauliku pre pohon nadstavieb a samotnej nadstavby a radlice," informoval konateľ TCS.



Ako ďalej doplnil, akékoľvek delenie zákazky na ešte menšie časti by mohlo spôsobovať v budúcnosti problémy kompatibility, čomu chce spoločnosť predchádzať. "Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena a celý proces verejného obstarávania je nastavený tak, aby finančné zdroje boli použité efektívne a za adekvátnu cenu sme dostali požadovanú kvalitu," zdôraznil Trebichalský.