Trenčiansky kraj začne opravovať cestu od Veľkých Uheriec po Skýcov

Veľké Uherce 14. marca (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) pristúpi k rekonštrukcii cesty II/519 od Veľkých Uheriec (okres Partizánske) po Skýcov (okres Zlaté Moravce). S prácami na troch zo štyroch úsekov začnú vybraní dodávatelia budúci mesiac. Krajská samospráva ich bude financovať z fondov Európskej únie. Informoval o tom v utorok podpredseda TSK Jozef Božik.



Rekonštrukciu úsekov cesty druhej triedy plánovala krajská samospráva zabezpečiť dlhodobo, práce zdržali opakované kontroly či súťaž na jeden z úsekov. Vybraní dodávatelia začnú s rekonštrukciou prvého, tretieho a štvrtého úseku, načrtol Božik.



Náklady na rekonštrukciu prvého úseku cesty predstavujú po verejnej súťaži 1,7 milióna eur, zhotoviteľom bude spoločnosť COLAS Slovakia, práce na rekonštrukcii cesty vrátane dvoch mostných objektov by mala ukončiť do 50 dní. Približne 300 dní by mali v zmysle zmluvy o dielo trvať práce na rekonštrukcii tretieho úseku. Práce zabezpečí združenie Eurovia SK a ViON za 12,08 milióna eur. Štvrtý úsek zrekonštruuje Eurovia SK za 2,3 milióna eur, lehota výstavby je v zmysle zmluvy stanovená na 90 dní. Spolu tak pôjde o rekonštrukciu úsekov v dĺžke 11,86 kilometra za 16,11 milióna eur.



Na rekonštrukciu trojice úsekov získal TSK z Integrovaného regionálneho operačného programu nenávratné finančné príspevky (NFP) spolu vo výške 11,64 milióna eur. "K nákladom je treba pripočítať ešte projektové dokumentácie, stavebný a autorský dozor, čo bude spolu ďalších približne 200.000 eur. Čiže z vlastných zdrojov TSK k NFP musí investovať približne 4,7 milióna eur. Prvá etapa začína vo Veľkých Uherciach a posledná končí na hranici s Nitrianskym samosprávnym krajom," dodal Božik.