Trenčiansky kraj začne s výstavbou mosta v Ilave z vlastných zdrojov

Ilava 16. októbra (TASR) - Napriek zdĺhavým procesom verejného obstarávania a následnému odobratiu dotácie určenej na sanáciu starého a výstavbu nového mosta cez inundačný kanál v Ilave sa Ilavčania mosta predsa len dočkajú. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) začne výstavbu dôležitého mosta z vlastného rozpočtu. Informovala o tom hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.



Most v Ilave uzavreli pre nevyhovujúci technický stav pred štyrmi rokmi. Aj keď boli procesy súvisiace s jeho rekonštrukciou naštartované okamžite, viaceré okolnosti v rámci procesu verejného obstarávania spôsobili, že nebolo možné začať so samotnou výstavbou. Už onedlho sa však v okolí mosta začnú prípravné realizačné práce. Správa ciest TSK 6. októbra podpísala zmluvu s víťazným uchádzačom, ktorý bude tento projekt realizovať.



"V novembri dôjde k prevzatiu staveniska a začiatku demontážnych prác. V decembri a januári je plánovaná preložka sietí, vzhľadom na nadchádzajúce zimné obdobie začneme s demontážou starého mosta v prvom štvrťroku budúceho roka. Hneď ako to klimatické podmienky dovolia, dôjde k spevneniu brehových opôr a realizácii pilotáže. Tieto práce by mali trvať približne do mája. V júni by mala prebehnúť montáž oceľovej konštrukcie, betonáž ostatných betónových prvkov a následná kompletizácia mostovej konštrukcie," povedal za zhotoviteľa, spoločnosť MBM Group, Marián Brontvaj s tým, že podľa zmluvy by mal zhotoviteľ práce stihnúť za 400 kalendárnych dní.



"Predpokladaná hodnota zákazky v druhom obstarávaní bola približne 4,3 milióna eur s DPH, podarilo sa to vysúťažiť v hodnote o 1,6 milióna eur menej, teda za 2,75 milióna eur s DPH," povedal predseda TSK Jaroslav Baška.



Ako dodal, s ohľadom na vývoj cien stavebných materiálov na trhu ešte očakáva od zhotoviteľa požiadavku na zvýšenie cien materiálov, avšak tá musí byť riadne zdokladovaná podľa platných nariadení Úradu pre verejné obstarávanie a ministerstva dopravy.



"Financie, ktoré sme mali na výstavbu tohto mosta schválené predchádzajúcou vládou, nám ministerstvo financií tento rok vzalo. My sme podali správnu žalobu a zároveň budeme opätovne žiadať o pridelenie dotácie na výstavbu tohto mosta. Napriek tomu, že sme dotáciu museli vrátiť, našli sme financie v rozpočte kraja vo výške 100.000 eur na začatie výstavby," doplnil Baška.