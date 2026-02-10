< sekcia Regióny
Trenčiansky kraj zintenzívňuje podporu duševného zdravia na školách
IPčko v TSK pôsobí už tri roky a za ten čas malo viac ako 2700 intervencií s mladými ľuďmi.
Autor TASR
Trenčín 10. februára (TASR) - Podporiť duševné zdravie žiakov a pedagógov na krajských stredných školách a pomôcť s riešením problémov v rodinách aj školských komunitách prostredníctvom vzdelávacích programov a poradenstva je cieľom memoranda o spolupráci, ktoré v pondelok (9. 2.) podpísal Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) s občianskym združením IPčko. Informoval o tom predseda TSK Jaroslav Baška.
„Na našich stredných školách sú rôzne problémy, riešia sa zložité životné situácie, preto chceme využiť vedomosti a schopnosti, ako aj potenciál, ktorý IPčko má, pri riešení problémových situácií a bezpečnosti na školách,“ skonštatoval Baška.
IPčko v TSK pôsobí už tri roky a za ten čas malo viac ako 2700 intervencií s mladými ľuďmi. Tí sa na nich obracajú predovšetkým v ťažkých situáciách, keď si nevedia sami poradiť.
„V rámci Slovenska narastajú témy násilia, a to nielen na školách, ale aj domáceho násilia. Začíname aktívne pracovať so školami, s odbornými tímami na školách aj učiteľmi. Všetko však bude závisieť od toho, či a akú otvorenosť dostaneme od mladých ľudí. Preto som rád, že celú túto iniciatívu s nami riešia školské parlamenty a my odpovedáme na reálne potreby žiakov,“ doplnil riaditeľ združenia Marek Madro.
Krajské školy získajú odborného partnera na metodickú podporu riaditeľov a pedagógov, vzdelávanie v oblasti kyberšikany, sebapoškodzovania a krízovej intervencie, psychohygienu pre učiteľov a prevenciu vyhorenia či programy pre žiakov a rodičov. TSK bude spoluprácu koordinovať a zároveň získa anonymizované správy o činnosti, čo pomôže lepšie cieliť preventívne programy.
