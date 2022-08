Trenčiansky kraj získal za aktivity certifikát Zodpovednej organizácie

Trenčín 9. augusta (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) získal za svoje environmentálne aktivity certifikát Zodpovednej organizácie. Ocenenie dostala krajská samospráva od spoločnosti Envi-pak v rámci medzinárodného projektu, ktorý podporuje zodpovedný prístup k triedeniu odpadov a ochrane životného prostredia.



TSK je zatiaľ jediným krajom i samosprávou, ktorá certifikát získala. Jeho platnosť je tri roky. "TSK musel splniť audit, znamená to, že sme sa snažili zistiť, čo všetko robí pre životné prostredie. Tam, samozrejme, spadá odpadové hospodárstvo, no nie je to len o triedení odpadu, je to aj o prevencii, ktorá je nesmierne dôležitá, o šetrení zdrojov, elektriny, vody a podobne," skonštatovala v utorok po odovzdaní certifikátu riaditeľka pre komunikáciu spoločnosti Katarína Kretter.



Kretter ocenila, že TSK sa do auditu zapojil, keďže podľa nej nie je jednoduché ním prejsť a nedá sa obísť nejakými prísľubmi. "Videli sme, že je množstvo vecí, ktoré TSK robí pre ochranu životného prostredia a šetrenie zdrojmi. Je tu i priestor na zlepšenie, ide o certifikát základnej úrovne, TSK chýbalo pár bodov do jeho rozšírenej úrovne, čo nie je úplne obvyklé aj pri spoločnostiach, ktoré majú tiež vlastnú environmentálnu politiku a oveľa prísnejšie na ne dbá zákon a káže im chrániť životné prostredie zo svojej podstaty," priblížila.



TSK už deväť rokov v rámci projektu Zelená župa robí kroky, ktoré sú zodpovedné voči životnému prostrediu a aj voči spoločnosti v Trenčianskom kraji, spomenul predseda TSK Jaroslav Baška. "Máme viacero projektov, či už je to environmentálna koncepcia, v rámci ktorej vznikajú rôzne eko centrá, respektíve vzdelávame deti na našich stredných školách, ako sa majú správať voči životnému prostrediu," konkretizoval Baška.



Ďalšou súčasťou je podľa neho výstavba samotných cyklotrás, veľmi dôležitá je aj elektromobilita, TSK má i viacero elektromobilov, nielen na úrade, ale i v 80 organizáciách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. TSK podľa predsedu pokročil i v elektronizácii služieb.



Krajská samospráva pracuje i na ďalších projektoch, asi najdrahším je znižovanie energetickej náročnosti verejných budov, dodal Baška.