Trenčiansky kraj zmenil rozpočet, daňové príjmy znížilo o 1,9 mil. eur

Trenčín 24. septembra (TASR) - Poslanci Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) zmenili na svojom pondelkovom (23. 9.) zasadnutí krajský rozpočet na tento rok. Prvýkrát znížili daňové príjmy. Informoval o tom predseda TSK Jaroslav Baška.



Poslanci schválili takmer o 1,9 milióna eur zníženie daňových príjmov, ktoré sú zdrojom financovania potrieb regiónu. Na základe poslednej prognózy Ministerstva financií SR (z júna 2024) sa nevyvíjajú podľa plánu. Túto skutočnosť bolo potrebné premietnuť do zníženia objemu daňových príjmov. Zároveň je však potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie bežných a kapitálových výdavkov pre bojnickú nemocnicu.



"Prvýkrát, odkedy som predseda TSK, sme pristúpili k zníženiu rozpočtu na strane príjmov, ale aj výdavkov. Myslím si, že takéto problémy majú aj iné samosprávy a vyššie územné celky. Daňové príjmy sa tento rok nevyvíjajú dobre a nebude to inak ani v budúcom roku," zdôraznil Baška.



Ako dodal, bude veľmi ťažké pripraviť rozpočty na ďalšie roky. Vládna konsolidácia je podľa neho potrebná, no dotkne sa miest, obcí i samosprávnych krajov.



"Stojíme pred veľmi ťažkými rozhodnutiami, ktoré kompetencie obmedzíme, ktoré udržíme a ktoré by sme možno chceli vykonávať iným spôsobom, s tým, že by sme do niektorých vecí získali strategických investorov. Tí by vykonávali niektoré kompetencie niekoľko desiatok rokov. Myslím tým najmä zdravotníctvo," doplnil predseda TSK.