Trenčiansky kraj zrekonštruoval v okrese Myjava 6 úsekov ciest

Myjava 31. októbra (TASR) – Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) zrekonštruoval v okrese Myjava od augusta tohto roku šesť úsekov ciest v celkovom finančnom objeme 709.930 eur. TASR informoval Matej Plánek z odboru komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK.



Najvyššia suma putovala na 1,8 kilometrový úsek II. triedy od Košarísk po hranicu s Trnavským samosprávnym krajom. Tento úsek si vyžiadal náklady vo výške 195.048 eur. Z Košarísk bola zrekonštruovaná aj cesta III. triedy smerom na Priepasné v celkovej dĺžke 1,22 kilometra.



Opravou prešli aj cesty III. triedy z Myjavy na Polianku a Poriadie, na ktorých sa zrekonštruovali úseky o dĺžke 600, respektíve 1200 metrov. "Rekonštrukcia ciest spočívala najmä v odfrézovaní, zdrsnení a zrovnávaní komunikácie cestnou frézou. Lokálne boli vyrovnané nerovnosti asfaltovým betónom, zrealizoval sa postrek a následne boli položené nové asfaltové zmesi. V rámci opráv sa na vybraných úsekoch očistili krajnice a priekopy či osadili smerové cestné stĺpiky," uviedol riaditeľ Správy ciest TSK Radovan Karkuš.



V meste Brezová pod Bradlom sa opravil 1,22 kilometra dlhý úsek v Žriedlovej doline, ktorý si vyžiadal náklady vo výške 106.200 eur. Úpravou prešiel aj úsek medzi obcami Priepasné a Polianka s celkovou dĺžkou 600 metrov. "Verím, že investícia kraja do ciest II. a III. triedy sa premietne i do ich kvality, ktorú ocenia aj samotní motoristi," doplnil predseda TSK Jaroslav Baška.



TSK v celom kraji celkovo zrekonštruoval 44 úsekov ciest II. a III. triedy za 6,6 milióna eur. So súvislými opravami ciest začal Trenčiansky v polovici augusta. Za necelé tri mesiace sa podarilo opraviť 44 úsekov s celkovou dĺžkou viac ako 58 kilometrov.