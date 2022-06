Trenčiansky kraj zrekonštruuje kaštieľ v Zemianskom Podhradí

Zemianske Podhradie 18. júna (TASR) – Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) zrekonštruuje renesančný kaštieľ zo 17. storočia v obci Zemianske Podhradie v okrese Nové Mesto nad Váhom. Sídli v ňom domov sociálnych služieb, po rekonštrukcii sa zníži energetická náročnosť budovy a skvalitní sa život klientov.



Ako informoval predseda TSK Jaroslav Baška, stavebné práce budú pozostávať zo sanácie zavlhnutých murív, búracích prác poškodeného sokla a častí obvodového plášťa, reštaurovania kamenných pätiek a drevených hlavíc stĺpov, zateplenia podkrovia, obnovy strechy či dobudovania dažďovej kanalizácie.



"Vopred sa ospravedlňujeme zamestnancom a klientom zariadenia za stavebný ruch, ktorý potrvá 15 mesiacov a za plnej prevádzky zariadenia. Rekonštrukcia kaštieľa je plne hradená z rozpočtu trenčianskej župy v hodnote za takmer 1,5 milióna eur. Nejde pritom o prvú investíciu do tohto zariadenia. V minulosti sme vybudovali prístavbu nového výťahu či zrekonštruovali pavilón pracovnej terapie," povedal Baška.



Podľa riaditeľky zariadenia Ivany Kosovej bude kaštieľ po rekonštrukcii ozdobou nielen obce, ale aj širokého okolia. "V mene klientov a občanov obce ďakujeme TSK za to, že v tejto neľahkej dobe sa podarilo nájsť finančné prostriedky na takúto zložitú rekonštrukciu. V neposlednom rade zlepší život tým, ktorí tu nachádzajú svoj domov. Veľmi si to vážime," zdôraznila.