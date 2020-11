Trenčiansky krajský parlament zmenil podmienky poskytovania dotácií

Trenčín 24. novembra (TASR) – Dotácie z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa budú od budúceho roka poskytovať podľa nových pravidiel. Zmenou všeobecne záväzného nariadenia o tom rozhodlo v pondelok (23. 11.) zastupiteľstvo TSK.



Ako informovala vedúca finančného odboru Úradu TSK Renáta Ozimová, novinkou je posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie, do nariadenia sa doplnili kritéria s bodovým hodnotením jednotlivých žiadostí.



„Posúva sa termín a mení spôsob podávania žiadosti. Potrebné je predložiť ju o mesiac skôr, do 31. marca kalendárneho roka, elektronickou formou,“ uviedla Ozimová.



Zastupiteľstvo schválilo tiež pozmeňovací návrh, podľa ktorého pre dotácie zamerané výlučne pre deti a mládež, ako aj na zdravotnú a humanitárnu starostlivosť, je maximálna výška poskytnutej dotácie na projekt 80 % z celkového rozpočtu, maximálne však do výšky 4050 eur.