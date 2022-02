TRENČIANSKY LUH: Návštevníci pozorovali zvieratá, vyzbierali aj odpad

Na snímke účastníčka exkurzie Trenčianskym luhom sleduje kačice z brehu Váhu 6. februára 2022 v Trenčíne. Foto: TASR Radovan Stoklasa

Trenčín 6. februára (TASR) - Obecné chránené územie Trenčiansky luh na pravej strane Váhu v Trenčíne priblížila v nedeľu prechádzka tamojším náučným chodníkom. Návštevníci sa okrem pozorovania vtákov i ďalších zvierat zapojili do brigády a pomohli vyzbierať tri vrecia s odpadom. Podujatie pripravila Ornitologická poradňa.Náučný chodník vybudovali dobrovoľníci počas uplynulých mesiacov, nedeľnou exkurziou ho tak oficiálne otvorili.povedal pre TASR deväťročný Samuel Hudák, ktorý na exkurziu prišiel so svojou mamou.doplnila Naďa Mojžišová.načrtol pre TASR ornitológ, tvorca náučného chodníka a organizátor exkurzie Radovan Jambor.Popudom na vybudovanie náučného chodníka bola podľa neho ochrana územia i jeho propagácia, aby sa tak Trenčania dozvedeli, že tam majú skvost.priblížil.Trenčiansky luh označil ornitológ za džungľu uprostred mesta, oázu divočiny.podotkol.Jedným z dôvodov vyhlásenia luhu za chránené územie bola práve vysoká biodiverzita vtákov a fauny vôbec, predovšetkým pavúčej fauny.doplnil Jambor.História luhu siaha do 50. rokov 20. storočia, keď sa dostaval jeden zo stupňov Vážskej kaskády a z toho dôvodu sa tam zmenili riečne podmienky.dodal ornitológ.Verejné exkurzie plánujú dobrovoľníci organizovať každý víkend. Do budúcna chcú vytvoriť mobiliár, ktorý bude slúžiť vzdelávaniu, ako vyhliadková veža či náučné tabule.