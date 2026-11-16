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Trenčiansky mestský úrad i školy zostanú 17. novembra zatvorené

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Kultúrno - informačné centrum na Mierovom námestí zostane otvorené bez zmeny, v štandardnom režime budú fungovať aj materské školy.

Autor TASR
Trenčín 16. novembra (TASR) - Trenčiansky mestský úrad vrátane matriky, klientskeho centra a stavebného úradu budú v utorok (17. 11.) zatvorené. Učiť sa nebude ani v základných školách, základnej umeleckej škole a v centre voľného času. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.

Kultúrno - informačné centrum na Mierovom námestí zostane otvorené bez zmeny, v štandardnom režime budú fungovať aj materské školy.

Deň boja za slobodu a demokraciu je od roku 2001 štátnym sviatkom, no od minulého roka už nie je dňom pracovného pokoja. Vnímame 17. november ako symbol slobody, nádeje a zmeny. Preto v tento deň nepôjdeme do práce. Budeme ho oslavovať s úctou k hodnotám demokracie,“ doplnila hovorkyňa.
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