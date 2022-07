V zastupiteľstve Trenčianskeho kraja bude o troch poslancov menej

Trenčín 6. júla (TASR) – V zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) bude v budúcom volebnom období menej poslancov. Ich počet sa zníži o troch. Rozhodli o tom krajskí poslanci v stredu na svojom zasadnutí.



Podľa vedúceho právneho oddelenia Úradu TSK Tomáša Baláža sa počet poslancov krajského parlamentu zníži v budúcom volebnom období zo 47 na 44. V porovnaní so súčasným volebným období budú mať o jedného poslanca menej okresy Ilava, Partizánske a Prievidza.



Najviac poslancov v zastupiteľstve TSK bude mať okres Prievidza (desať), deväť poslancov bude mať Trenčiansky okres. Po päť poslancov bude zastupovať okresy Považská Bystrica a Nové Mesto nad Váhom, štyroch poslancov bude mať Ilavský okres. V okresoch Bánovce nad Bebravou, Partizánske a Púchov budú voliť po troch poslancoch a dvoch poslancov bude mať Myjavský okres.



Pre zachovanie proporcionality počtu poslancov podľa okresov rozhodli poslanci o presunutí obce Horňany v Trenčianskom okrese do volebného obvodu Bánovce nad Bebravou. Obyvatelia kraja vo volebnom obvode Bánovce nad Bebravou si tak môžu zvoliť o jedného poslanca viac ako v prípade, ak by k presunu nedošlo.



Poslanci v stredu určili aj sídla volebných komisií. Krajská volebná komisia bude sídliť v budove Úradu TSK v Trenčíne. Sídlami obvodných volebných komisií budú okresné mestá. Výnimkou je okres Ilava, ktorý bude mať obvodnú komisiu v Dubnici nad Váhom.