Trenčiansky podporí z participatívneho rozpočtu päť projektov

Myjava 10. júna (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) podporí z participatívneho komunitného rozpočtu päť z deviatich zámerov z okresu Myjava prihlásených do tohoročnej schémy. Získajú dokopy príspevky vo výške 11.000 eur. Najúspešnejším bol Sviatok piva Myjava so 472 hlasmi. V každom okrese Trenčianskeho kraja bolo podporených päť predložených zámerov. TASR o tom informoval hovorca Myjavy Marek Hrin.



Sviatok piva predložila myjavská samospráva, pôjde o ôsmy ročník tohto podujatia. Konať sa bude 23. augusta na Námestí M. R. Štefánika. „Na svoju realizáciu má od vyššieho územného celku dostať 2200 eur,“ priblížil s tým, že veľká vďaka za to patrí všetkým, ktorí poslali svoj hlas práve tomuto podujatiu. Dodal, že všetkých päť projektov získa rovnakú sumu.



„Na druhom mieste sa s počtom 455 hlasov umiestnilo atletické podujatie Kopaničiarska desiatka pripravované Telovýchovnou Jednotou Spartak Myjava na september tohto roka,“ uviedol. Tretím najúspešnejším projektom s 325 hlasmi bola hasičská súťaž Memoriál Karola Gottharda - Myjafské 60-ky, ktorú organizujú Mladí hasiči Myjava. Toto podujatie sa bude konať 28. a 29. júna v športovom areáli Spartaka Myjava.



Uspel aj zámer z dielne Folklórnych Kopaníc nazvaný V dobrém sme sa zešli. Na konto si pripísal 259 hlasov. Posledným v poradí je zámer Priateľov Základnej školy Kostolné - Idem hore! s 228 hlasmi.



Ako uviedol hovorca, ostatné zámery neuspeli, pretože tento rok bol systém zmenený. „Na podporu od TSK už nestačilo len získať 150 SMS hlasov a peniaze boli automaticky žiadateľovi priznané, ale rozhodoval aj počet hlasov, a teda poradie projektov,“ doplnil.