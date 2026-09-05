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Sobota 5. september 2026
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Trenčiansky polmaratón spôsobí v nedeľu viaceré dopravné obmedzenia

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Štart Trenčianskeho polmaratónu je naplánovaný o 9.00 h, predpokladané ukončenie podujatia je o 12.00 h.

Autor TASR
Trenčín 5. septembra (TASR) - Na viacerých miestach v Trenčíne a v jeho okolí čakajú v nedeľu (6. 9.) na vodičov dopravné obmedzenia. Dôvodom je bežecké podujatie. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

V súvislosti so zabezpečením bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a verejného poriadku počas bežeckého podujatia budú v Trenčíne v nedeľu viaceré dopravné obmedzenia,“ informuje polícia.

Štart Trenčianskeho polmaratónu je naplánovaný o 9.00 h, predpokladané ukončenie podujatia je o 12.00 h. Polícia žiada vodičov, aby rešpektovali pokyny policajtov a usporiadateľov a zvýšili svoju opatrnosť.
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