Trenčiansky samosprávny kraj má výhrady k návrhu rozdelenia nemocníc

Trenčín 2. januára (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) má zásadné výhrady k návrhu nového rozdelenia nemocníc, ktorý zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. TASR o tom informovala hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.



Nové rozdelenie nemocníc je podľa nej pripravené "od stola" a nezohľadňuje nepriaznivú situáciu v dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti v TSK. Kraj dlhodobo poukazuje na deficit akútnych lôžok v špecializačných odboroch anestéziológia a intenzívna medicína, vnútorné lekárstvo a infektológia, čo sa výrazne prejavilo počas pandémie ochorenia COVID-19.



"V kraji nám chýbajú aj chirurgické a traumatologické lôžka, nedisponujeme žiadnym vysokošpecializovaným pracoviskom v odboroch kardiochirurgia, neurochirugia, klinická onkológia, chýbajú nám psychiatrické lôžka, nedisponujeme žiadnou psychiatrickou liečebňou, psychiatrickou nemocnicou ani centrom pre liečbu drogových závislostí. Občania TSK si môžu pripadať ako občania nižšej kategórie," doplnila hovorkyňa.



Kategorizácia nemocníc z dielne rezortu zdravotníctva negatívny trend podľa nej prehĺbi tým, že zaradila Nemocnicu s poliklinikou (NsP) Myjava a Nemocnicu na okraji mesta Partizánske do prvej úrovne nemocníc.



"Máme len dve nemocnice druhej úrovne (NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a NsP Považská Bystrica) a iba jednu nemocnicu tretej úrovne (Fakultná nemocnica (FN) Trenčín). Je veľmi nepravdepodobné, že personál z menších nemocníc sa presunie do FN Trenčín, prípadne iných väčších nemocníc. Taktiež nikto z MZ SR neskúmal kapacitnú priepustnosť FN Trenčín, NsP Považská Bystrica a NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, či sú pripravené a zvládnu ďalší prísun pacientov," zdôraznila Kukučková.



Ako dodala, TSK bude žiadať preradenie nemocníc v Myjave a v Partizánskom do druhej úrovne nemocníc. Obe majú záujem o doplnkové a nepovinné programy pre vyššie úrovne nemocníc. Nemocnice v Bojniciach a v Považskej Bystrici majú záujem o doplnkové programy tretej úrovne nemocníc.



"Budeme sa snažiť, aby tie lôžkové oddelenia a nemocnice, ktoré v TSK fungujú, zostali zachované a mohli poskytovať naďalej pacientom komplexnú ústavnú zdravotnú starostlivosť," uviedla hovorkyňa s tým, že v TSK došlo za posledných 20 rokov v dôsledku transformačných krokov k úbytku akútnych lôžok asi o tretinu.



Pripomenula, že v záujme dostupnosti a komplexnosti zdravotnej starostlivosti sa uskutočnila centralizácia činností a výkonov. TSK za posledné obdobie investoval do nemocníc vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti asi 42 miliónov eur zo svojho rozpočtu. Krajské nemocnice spĺňajú požiadavky na materiálno-technické vybavenie aj pre vyššie úrovne, ako sú zaradené v rámci tejto kategorizácie nemocníc.



Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo koncom roka základnú kostru novej nemocničnej siete. Podľa výsledkov prvej fázy kategorizácie bude na Slovensku jedna nemocnica piatej, tri nemocnice štvrtej, deväť nemocníc tretej úrovne, 33 nemocníc druhej úrovne, 42 nemocníc prvej úrovne a špecializovaných nemocníc.