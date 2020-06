Trenčiansky samosprávny kraj opäť ocení významné osobnosti a kolektívy

Trenčín 16. júna (TASR) – Trenčiansky samosprávny kraj aj tento rok ocení významné osobnosti a kolektívy. Nominovať inšpiratívnu osobnosť s významným životným dielom na najvyššie ocenenie kraja je možné do konca septembra.



„Trenčiansky kraj už štvrtýkrát hľadá laureátov na verejné uznanie v podobe Ceny predsedu TSK a Ceny TSK. Ak má niekto vo svojom okolí osobnosť, ktorá sa svojím osobným prínosom a činmi pre kraj zapísala do povedomia obyvateľov alebo regionálnej histórie, môže o tom informovať do 30. septembra 2020,“ uviedla Barbora Jánošková z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK.



Ako dodala, návrh nominácie jednotlivca alebo kolektívu musí obsahovať titul, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, zdôvodnenie návrhu nominácie laureáta. Pri kolektíve je potrebné uviesť jeho názov, sídlo a zdôvodnenie nominácie. Pri oboch kategóriách sú potrebné údaje o navrhovateľovi spolu s dátumom a jeho vlastnoručným podpisom.



„Námet na laureáta na udelenie cien prijíma Trenčiansky samosprávny kraj poštou, elektronickou poštou, prípadne osobne v podateľni Úradu TSK,“ doplnila Jánošková.