Trenčiansky štadión bude mať nové mantinely, striedačky i sklá
Investícia takmer 667.000 eur súvisí so svetovým hokejovým šampionátom hráčov do 18 rokov, ktorý sa v Trenčíne a Bratislave začne 22. apríla.
Autor TASR
Trenčín 10. apríla (TASR) - Vyššiu bezpečnosť a komfort pre hokejistov i divákov prinesú investície do Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne. Na štadióne pribudnú nové pružné mantinely, bezstĺpikové plexisklá, striedačky, trestné lavice a plošina pre hendikepovaných. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Tento týždeň začali inštalovať nové mantinely okolo hracej plochy, sú pružné a nastaviteľné. Pri náraze hráča do mantinelu konštrukcia jemne odpruží, čím absorbuje obrovskú časť energie. Tento „flexi efekt“ dramaticky znižuje riziko vážnych zranení.
„Okrem výmeny mantinelov dochádza aj ku kompletnej výmene striedačiek, trestných lavíc a priestoru pre časomeračov. Všetky tieto zóny vybavujeme novými prvkami, vrátane moderných gumových povrchov a nového zastrešenia,“ priblížila hovorkyňa.
Staré sklá okolo hracej plochy nahradí moderný bezstĺpikový systém. Diváci v hľadisku získajú nerušený, panoramatický výhľad na ľadovú plochu. Sklá sú vyrobené zo špeciálneho liateho akrylátu s povrchom „Hard Coating“, ktorý je vysoko odolný voči poškriabaniu, čo zabezpečí krištáľovočistý obraz aj pre televízne kamery.
Radnica investovala 12.000 eur do novej plošiny pre fanúšikov s pohybovým obmedzením. Umiestnená je nad tribúnou D.
