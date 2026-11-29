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Trenčín a Oulu odovzdali kultúrnu štafetu mestám Liepāja a Évora
Trenčín postavil svoj celoročný program na myšlienke prebúdzania zvedavosti.
Autor TASR
Trenčín 29. novembra (TASR) - Trenčín a fínske mesto Oulu symbolicky zavŕšili svoj rok európskych hlavných miest kultúry (EHMK) a v sobotu (28. 11.) počas programu Od Váhu do sveta odovzdali štafetu lotyšskému mestu Liepāja a portugalskej Évore, ktoré titul ponesú v roku 2027. Mestá si pri tejto príležitosti odovzdali sklenenú plastiku UNITY - The Flame od luxemburskej umelkyne Pascale Seil. Tá slúži ako symbolická štafeta medzi po sebe nasledujúcimi EHMK. Informovala o tom PR manažérka EHMK Trenčín 2026 Tereza Fojtová.
„Symbolické odovzdanie sa v Trenčíne uskutočnilo v tesnej blízkosti Fiesta mosta, bývalého železničného mosta, ktorý sa vďaka titulu premenil na novú zelenú mestskú ulicu s priestormi na oddych, stretávanie a kultúrne aktivity,“ priblížila Fojtová s tým, že odovzdanie štafety prepojilo skúsenosti oboch EHMK 2026 s plánmi ich nástupcov.
Trenčín postavil svoj celoročný program na myšlienke prebúdzania zvedavosti. „Prostredníctvom súčasného umenia, zapájania komunít a revitalizácie verejných priestorov pozýval ľudí objavovať nové pohľady na mesto a zapájať sa do jeho života. Európsky rozmer programu prepojil domácich a zahraničných umelcov a vytvoril nové príležitosti pre kultúrny a kreatívny sektor v meste a regióne,“ zhrnula Fojtová.
Doplnila, že program Trenčín 2026 ponúkol viac ako 1500 podujatí, ktoré zaznamenali vyše 330.000 návštev, a prepojil účastníkov z najmenej 32 krajín. Do jeho realizácie sa zapojilo viac ako 500 dobrovoľníkov. V nadväznosti na program sa tiež zrekonštruovalo viac ako 60.000 štvorcových metrov priestorov, čím vznikol trvalý základ pre kultúrne a komunitné aktivity.
Fínske Oulu pracovalo s témou Cultural Climate Change - kultúrnej zmeny klímy, ktorej cieľom je dlhodobo bohatší kultúrny život a silnejšie prepojenia medzi ľuďmi. „Jeho program spájal umenie s technológiami a severskou prírodou, približoval sámsku kultúru a zapájal miestne komunity. Skúmal kontrasty medzi svetlom a tmou, ako aj vzťah medzi mestom a okolitou krajinou,“ ozrejmila Fojtová.
Výkonná riaditeľka Oulu Culture Foundation Piia Rantala-Korhonen hodnotí výsledky roka pozitívne. „Kultúrny program s viac ako 1100 projektmi prekonal naše očakávania. Program Oulu 2026 sme tvorili spolu s miestnymi obyvateľmi a ľuďmi pôsobiacimi v kultúre. Počet návštevníkov, ktorí k nám prišli za oddychom a zážitkami, vzrástol o 25 percent. Spolupráca posilnila vzťahy medzi Oulu a jeho 39 partnerskými obcami v severnom Fínsku. Vytvorili sme tak pevný základ, na ktorom môžeme ďalej rozvíjať pozitívnu kultúrnu zmenu,“ uviedla Rantala-Korhonen.
Iniciatíva EHMK od roku 1985 poukazuje na rozmanitosť európskych kultúr a podporuje dlhodobý rozvoj miest prostredníctvom kultúry.
„Symbolické odovzdanie sa v Trenčíne uskutočnilo v tesnej blízkosti Fiesta mosta, bývalého železničného mosta, ktorý sa vďaka titulu premenil na novú zelenú mestskú ulicu s priestormi na oddych, stretávanie a kultúrne aktivity,“ priblížila Fojtová s tým, že odovzdanie štafety prepojilo skúsenosti oboch EHMK 2026 s plánmi ich nástupcov.
Trenčín postavil svoj celoročný program na myšlienke prebúdzania zvedavosti. „Prostredníctvom súčasného umenia, zapájania komunít a revitalizácie verejných priestorov pozýval ľudí objavovať nové pohľady na mesto a zapájať sa do jeho života. Európsky rozmer programu prepojil domácich a zahraničných umelcov a vytvoril nové príležitosti pre kultúrny a kreatívny sektor v meste a regióne,“ zhrnula Fojtová.
Doplnila, že program Trenčín 2026 ponúkol viac ako 1500 podujatí, ktoré zaznamenali vyše 330.000 návštev, a prepojil účastníkov z najmenej 32 krajín. Do jeho realizácie sa zapojilo viac ako 500 dobrovoľníkov. V nadväznosti na program sa tiež zrekonštruovalo viac ako 60.000 štvorcových metrov priestorov, čím vznikol trvalý základ pre kultúrne a komunitné aktivity.
Fínske Oulu pracovalo s témou Cultural Climate Change - kultúrnej zmeny klímy, ktorej cieľom je dlhodobo bohatší kultúrny život a silnejšie prepojenia medzi ľuďmi. „Jeho program spájal umenie s technológiami a severskou prírodou, približoval sámsku kultúru a zapájal miestne komunity. Skúmal kontrasty medzi svetlom a tmou, ako aj vzťah medzi mestom a okolitou krajinou,“ ozrejmila Fojtová.
Výkonná riaditeľka Oulu Culture Foundation Piia Rantala-Korhonen hodnotí výsledky roka pozitívne. „Kultúrny program s viac ako 1100 projektmi prekonal naše očakávania. Program Oulu 2026 sme tvorili spolu s miestnymi obyvateľmi a ľuďmi pôsobiacimi v kultúre. Počet návštevníkov, ktorí k nám prišli za oddychom a zážitkami, vzrástol o 25 percent. Spolupráca posilnila vzťahy medzi Oulu a jeho 39 partnerskými obcami v severnom Fínsku. Vytvorili sme tak pevný základ, na ktorom môžeme ďalej rozvíjať pozitívnu kultúrnu zmenu,“ uviedla Rantala-Korhonen.
Iniciatíva EHMK od roku 1985 poukazuje na rozmanitosť európskych kultúr a podporuje dlhodobý rozvoj miest prostredníctvom kultúry.