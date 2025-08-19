< sekcia Regióny
Ambasádormi projektu EHMK v Trenčíne sa stali Gáboríkovci a Š. Snopek
Marián Gáborík je rodákom z Trenčína a z Ameriky sa vrátil, aby mohol v Trenčíne žiť. Teší sa, ako Trenčín žije, napreduje a vďaka EHMK pripravuje nové projekty a priťahuje ľudí.
Trenčín 19. augusta (TASR) - Ambasádormi projektu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Trenčín 2026 sa stali bývalý špičkový hokejista Marián Gáborík, jeho manželka - tanečníčka a influencerka Ivana Gáborík a cestovateľ, fotograf, filmár a influencer Šimon Snopek. Ambíciou všetkých troch je spropagovať projekt EHMK doma i v zahraničí.
Marián Gáborík je rodákom z Trenčína a z Ameriky sa vrátil, aby mohol v Trenčíne žiť. Teší sa, ako Trenčín žije, napreduje a vďaka EHMK pripravuje nové projekty a priťahuje ľudí. Keď ich oslovili s ponukou robiť ambasádorov, neváhali ani chvíľu.
„S manželkou budeme robiť všetko pre to, aby sme mesto zviditeľnili nielen na Slovensku, v Európe, ale aj vo svete. Mám v Trenčíne hokejovú školu, kam prichádzajú ľudia z celého sveta. Páči sa im tu a ak sa ešte podokončujú niektoré veci, bude to niečo úžasné,“ zdôraznil Gáborík.
Ivana Gáborík je rodáčka z Nitry, v Trenčíne už žije niekoľko rokov. Oceňuje, že v Trenčíne sa neustále dejú pozitívne zmeny. „Momentálne sa tu mnoho prerába, toto obdobie treba akceptovať. Trenčín dostal vďaka EHMK šancu na pozitívnu zmenu a tá zmena sa tu deje,“ doplnila Gáborík, ktorú nenahneval ani fakt, že Trenčín porazil Nitru ako konkurenta o titul EHMK 2026.
