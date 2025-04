Trenčín: Aukcia na prenájom pozemkov na kúpalisku trvá do 9. apríla

Trenčín 7. apríla (TASR) - Záujemcovia o prenájom časti pozemkov pod stánok na letnom kúpalisku na Ostrove v Trenčíne sa môžu do elektronickej aukcie prihlásiť už len do 9. apríla. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



Vstupné kolo elektronických aukcií trvá do 9. apríla do 9.00 h. Aukčné kolo bude 10. apríla od 8.00 h vždy po dvoch hodinách na prenájom pozemku pre jednotlivé prevádzky (stánok s mrazenými výrobkami, doplnkové vodné atrakcie, umiestnenie snackového automatu, doplnkové zábavné atrakcie).



Podrobné informácie nájdu záujemcovia na www.trencin.sk/aukcie. V tomto roku sa neprenajímajú nebytové priestory na kúpalisku, tie boli minulý rok vysúťažené až do roku 2026.