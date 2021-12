Trenčín bude slovenským centrom osláv Medzinárodného roku skla 2022

Trenčín 22. decembra (TASR) – Celouniverzitné pracovisko Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne FunGlass sa stane v budúcom roku slovenským centrom Medzinárodného roku skla. Rok 2022 vyhlásila za rok skla Organizácia Spojených národov na podnet Medzinárodnej komisie pre sklo (ICG).



Podľa rektora TnUAD Jozefa Habánika odštartovala príprava masívnej populárno-náučnej kampane, do ktorej sa zapoja nielen výrobcovia či spracovatelia skla, ale aj vedecko-výskumné a umelecké inštitúty na celom svete.



„Národné zázemie pre oslavy roka skla na Slovensku poskytne naše celouniverzitné pracovisko Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá. Táto úloha Centru FunGlass jednoznačne prináleží nielen vďaka aktuálnym výskumným úspechom pracoviska, ale i vzhľadom na tradíciu výroby a spracovania skla v trenčianskom regióne,“ uviedol rektor.



Podľa riaditeľa trenčianskeho centra Dušana Galuseka bude najvýznamnejším podujatím slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov s novými laboratóriami, do ktorých nainštalujú 40 prístrojov. Investícia v hodnote 8,6 milióna eur je financovaná z Európskych štrukturálnych fondov. Medzinárodný rok skla 2022 oslávia aj tradičnými vedeckými podujatiami FunGlass School a FunGlass sympózium 2022 na júlovej celosvetovej konferencii ICG v Berlíne.



V rámci osláv roku skla chce podľa neho FunGlass ponúknuť odbornej i laickej verejnosti aj rôzne populárno-náučné prednášky a diskusie v spolupráci so Slovenskou sklárskou spoločnosťou, Slovenskou silikátovou vedecko-technickou spoločnosťou, občianskym združením Friends of FunGlass a partnerskými priemyselnými podnikmi.