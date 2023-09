Trenčín bude v budúcom roku 15 dní bez hazardných hier

Trenčín 26. septembra (TASR) - V Trenčíne bude v budúcom roku okrem zákonom stanovených dní zakázané prevádzkovať hazardné hry aj v ďalších 12 dňoch roku. Vyplýva to z návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktoré v utorok schválili poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva.



Podľa vedúcej ekonomického útvaru trenčianskej radnice Márie Capovej obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením dni, počas ktorých bude zakázané prevádzkovať hazardné hry v zmysle zákona, najviac však 12 dní v kalendárnom roku. Aktuálne je v zmysle zákona zakázané prevádzkovať hazardné hry na Veľký piatok, 24. a 25. decembra, v čase trvania štátneho smútku a mimo prevádzkového času kasína, herne a prevádzky.



Na základe rozhodnutia poslancov bude v roku 2024 v Trenčíne zakázané prevádzkovať hazardné hry aj 1. a 6. januára, počas veľkonočných sviatkov (29. 3. - 1. 4.) a v čase od 18. do 26. decembra. Nové všeobecne záväzné nariadenie o hazardných hrách v Trenčíne vstúpi do platnosti 1. januára budúceho roka.