Trenčín čaká štvordňový Festival zvedavosti
Má byť generálkou na EHMK 2026.
Autor TASR
Trenčín 11. septembra (TASR) - Koncerty mladých hudobných skupín, divadelné predstavenie, prehliadku tradičných remesiel, výstavy i komunitné stretnutia prinesie štvordňový (12. - 15. 9.) Festival zvedavosti. Festival je generálkou pred rokom 2026, keď Trenčín bude Európske hlavné mesto kultúry (EHMK). Informovalo o tom mesto Trenčín na svojej webovej stránke.
Festival otvoria v piatok (12. 9.) v Parku M. R. Štefánika, kde sa predstaví počas troch dní 15 mladých kapiel zo Slovenska i zahraničia. Spomedzi 197 prihlásených ich v projekte Garáž vybrala odborná porota. V parku budú aj súťaže, hudobný kvíz, workshopy a ďalšie sprievodné aktivity.
Tržnica na Ulici 28. októbra sa v piatok stane miestom Susedskej grilovačky od 17.00 h, v Kultúrno kreatívnom centre (KKC) Hviezda odprezentuje od 17.00 h Mestské divadlo Trenčín premiéru rozprávky Popoluška.
V sobotu (13. 9.) bude od 20.00 h patriť Mierové námestie prezentácii Nového cirkusu - Propan Punk Show. Súčasťou bude dynamická akrobacia na hrazde, jazda v horiacej klietke, choreografie s flow arts umením a veľkolepé pyrotechnické efekty. KKC Hviezda od rána otvorí pri príležitosti svojich narodenín ateliéry a dielne, večer ponúkne koncert Fvck_Kvlt a Dušan Vlk. Na Trenčianskom hrade nájdu návštevníci v sobotu od 13.00 h tradičné remeslá a zažijú pasovanie rytierov. Na námestí Rozkvet odštartujú v sobotu dvojdňové Dni Sihote.
Nedeľný (14. 9.) program v Parku M. R. Štefánika ponúkne okrem koncertov kapiel z projektu Garáž aj kvíz či záverečnú afterparty. Od 17.30 h je pripravená komentovaná prehliadka skupinovej výstavy Autoreport na Železničnej ulici.
V pondelok (15. 9.) bude v časti Záblatie podujatie Zablatené tradície, Susedské raňajky na Švermovej, Susedfest na Sihoti a na najväčšom trenčianskom sídlisku Piknik na Juhu.
Festival je súčasťou príprav na projekt Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026. Podujatie finančne podporujú mesto Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj a Ministerstvo kultúry SR. Partnerom projektu je Európska únia.
