Trenčín chce byť v roku 2026 Európskym hlavným mestom kultúry

Trenčín 27. augusta (TASR) – Mesto Trenčín sa chce v roku 2026 stať Európskym hlavným mestom kultúry. Kandidatúru oznámil vo štvrtok trenčiansky primátor Richard Rybníček. V snahe získať prestížny titul mesto Trenčín aktívne podporia aj Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) a neďaleké kúpeľné mestečko Trenčianske Teplice.



Podľa Rybníčka si možno mnohí povedia, prečo sa Trenčín do podobného projektu púšťa, keďže nemá ani vlastné divadlo, divadelné sály a nejakú veľkú kultúrnu infraštruktúru.



„Veľmi veľa nám chýba, aby sme boli veľkým kultúrnym mestom, no práve toto sú príležitosti, ktoré nás môžu nakopnúť k tomu, aby sme zabojovali, a nielenže získali titul, ale zároveň dali priestor mladým ľuďom v Trenčíne, ktorí kultúru tvoria, formujú a majú predstavy a sny o tom, v akom meste chcú žiť, a ktorým veľa vecí chýba a chceli by to zmeniť,“ skonštatoval Rybníček s tým, že práve ambície a pokora, s akou do projektu Trenčín vstupuje, by mohla byť tou silnou stránkou kandidatúry.



Ako dodal, prípravu kandidatúry zverili v Trenčíne práve mladým ľuďom, ktorí podľa neho robia skvelú prácu. „Ja som presvedčený, že 'na konci dňa', v polovici decembra, keď sa bude projekt odovzdávať, budeme hrdí a budeme bojovať za to, aby sme postúpili do druhého kola. Nie je to však projekt, ktorý končí odovzdaním. Ja verím, že aj potom budeme s týmito mladými ľuďmi tvoriť novú kultúrnu politiku mesta, a bez ohľadu na to, či budeme alebo nebudeme Európskym hlavným mestom kultúry, dotiahneme projekt do konca spoločne s TSK a partnerským mestom Trenčianske Teplice,“ zdôraznil trenčiansky primátor.



Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku je kandidatúra výzvou nielen pre krajské mesto, ale aj pre celý Trenčiansky kraj. „I keď je Trenčín najmenším krajským mestom a Trenčiansky kraj jedným z najmenších krajov, máme silu a potenciál práve v tých ľuďoch. Som rád, že Trenčín prijal výzvu kandidovať na Európske hlavné mesto kultúry a trenčianska samospráva urobí všetko preto, aby sme tomu pomohli,“ pripomenul Baška.



Primátorka Trenčianskych Teplíc Zuzana Frajková Ďurmeková privítala ponuku trenčianskeho primátora, aby sa Trenčianske Teplice pripojili ku kandidatúre Trenčína.



„Nadštandardné vzťahy, ktoré sú medzi Trenčínom a Trenčianskymi Teplicami nie sú umelo vytvorené, sú absolútne prirodzené. V kultúrnej oblasti boli mestá dlho prepojené vďaka filmovému festivalu Art Film Fest. Trenčania navštevujú Trenčianske Teplice pre oddych, kultúru a kúpeľníctvo, Tepličania chodia do Trenčína za prácou, na nákupy a tiež za kultúrou. Teším sa na vzájomnú spoluprácu, otvára nám to nové možnosti,“ povedala primátorka.



Podľa projektového manažéra trenčianskeho tímu Martina Dorota, je Európske hlavné mesto kultúry jedným z najstarších a najambicióznejších projektov Európskej únie. Počas 37 rokov trvania projektu získali prestížny titul desiatky miest z celej Európy, ktoré získali novú kultúrnu a turistickú infraštruktúru, a vytvorili sa nové stratégie.



Každý rok získajú titul Európske hlavné mesto kultúry dve mestá. V roku 2026 budú z Fínska a zo Slovenska. Okrem Trenčína majú na Slovensku ambíciu získať prestížny titul aj Nitra, Trnava, Banská Bystrica, Prešov, Žilina, Martin, Nové Zámky a Hlohovec.