Trenčín chce do úpravy komunálneho odpadu investovať 2,3 milióna eur

Trenčín 16. novembra (TASR) - Trenčianska radnica chce v najbližších štyroch rokoch investovať do úpravy zmesového komunálneho odpadu pred uložením na skládku 2,3 milióna eur. Mesto vyhlásilo verejné obstarávanie. Informovala o tom Eva Mišovičová z kancelárie primátora.



Mesto Trenčín ako pôvodca zmesových komunálnych odpadov musí pre svoje odpady zazmluvniť oprávnenú spoločnosť na úpravu odpadu. Ak by sa tak nestalo, skládka by odpady od 1. januára budúceho roka nemohla prevziať a mesto by sa dostalo do situácie, že by nemalo kam odpady odovzdať na koncovú likvidáciu.



"Predpokladané množstvo zmesových komunálnych odpadov určených na úpravu je v Trenčíne 12.000 ton ročne. Jednotková cena za úpravu jednej tony zmesového komunálneho odpadu pred uložením na skládku vrátane jeho prepravy na skládku je 48 eur s DPH. Predpokladaná hodnota zákazky je teda 2,3 milióna eur s DPH za štyri roky, teda ročne 576.000 eur s DPH. S víťazom verejného obstarávania mesto uzatvorí zmluvu na dobu neurčitú," pripomenula Mišovičová.



Otázkou podľa nej je, či sa táto legislatívna povinnosť pre mestá a obce ešte predsa len neodloží. Pôjde totiž o finančne náročnú službu, ktorá by mala pre občanov znamenať zvyšovanie poplatkov. Túto povinnosť vie dnes zabezpečiť možno len 40 až 45 percent samospráv.