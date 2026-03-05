< sekcia Regióny
Trenčín chce pri plavárni postaviť skatepark za takmer 900.000 eur
Autor TASR
Trenčín 5. marca (TASR) - Mesto Trenčín chce z vlastných zdrojov za takmer 900.000 eur postaviť na Mládežníckej ulici neďaleko krytej plavárne nový skatepark. Zámer vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa schválili v stredu (4. 3.) poslanci mestského zastupiteľstva.
Špeciálne navrhnutá upravená plocha bude určená predovšetkým pre skateboardy, kolobežky, korčule a bicykle, umiestnia na nej rôzne prekážky, dráhy a rampy. Budú navrhnuté tak, aby slúžili rôznym vekovým skupinám s rôznymi úrovňami technickej zručnosti. Súčasťou predmetnej stavby je aj realizácia areálových rozvodov vody a kanalizácie, prípojka nízkeho napätia, úprava verejného osvetlenia a doplnenie prvkov mobiliáru.
Predpokladaná hodnota zákazky je maximálne 869.816 eur bez DPH. Ak to bude možné, tak v priebehu realizácie procesu verejného obstarávania, respektíve samotnej stavby, sa pokúsi radnica požiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu Slovensko, prípadne z iného grantového mechanizmu.
