Trenčín chce za 1,36 milióna novú podlahu a tribúny v športovej hale

Trenčín 25. februára (TASR) – Trenčianska radnica chce vymeniť palubovú podlahu a mobilné tribúny v mestskej športovej hale. Žiadosť o finančný príspevok z Fondu na podporu športu a zámer vyhlásiť verejné obstarávanie schválilo v utorok (21. 2.) trenčianske mestské zastupiteľstvo.



Podľa primátora mesta Richarda Rybníčka sú celkové predpokladané náklady na výmenu palubovky a mobilných tribún 1,36 milióna eur, mesto sa bude na projekte podieľať sumou 408.000 eur z vlastného rozpočtu.



"Išlo by o výmenu palubovky vo veľkej hale, zároveň by sme radi vymenili tribúny, sedačky a opravili zábradlia vo veľkej hale. Tribúny pri hlavnej ploche budú nahradené dvomi teleskopickými tribúnami s celkovou kapacitou 972 miest na sedenie. Tribúny bude možné elektronicky zasunúť a zväčšiť tak v prípade potreby priestor hracej plochy," doplnil primátor.



Začiatok termínu na podávanie žiadostí o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu je 17. marca, koniec termínu je 17. apríla. Podmienkou je do termínu podania žiadosti začať verejné obstarávanie. Konečný termín realizácie projektu je do 31. decembra 2025.