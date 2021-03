Trenčín chce za tri milióny eur zrekonštruovať štadión Pavla Demitru

Trenčín 10. marca (TASR) – Mesto Trenčín chce s pomocou Fondu na podporu športu zrekonštruovať za tri milióny eur Zimný štadión Pavla Demitru. Mestské zastupiteľstvo schválilo v stredu podanie žiadosti o poskytnutie príspevku na rekonštrukciu.



Podľa trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka má mesto hotovú projektovú dokumentáciu aj s právoplatným stavebným povolením. „Môžeme žiadať maximálne 1,5 milióna eur, rovnakú sumu by do rekonštrukcie investovalo mesto,“ skonštatoval Rybníček s tým, že termín podávania žiadosti o príspevok z Fondu na podporu športu je do konca marca, o príspevku by sa malo rozhodnúť v máji.



Projekt zahŕňa rekonštrukciu strechy zimného štadióna, zastabilizovanie slaboprúdov, novú vzduchotechniku, nové ozvučenie a zlepšenie akustiky. Následne by chceli na štadióne urobiť nové opláštenie. Podľa Rybníčka by v prípade uspenia so žiadosťou o príspevok bola rekonštrukcia pekným darčekom k budúcoročným oslavám 60. výročia vzniku hokejového klubu Dukla Trenčín.



„Ak všetko pôjde podľa plánu, začať s rekonštrukciou by sme chceli v júli, ukončená by mala byť v januári budúceho roku. Sumu 1,5 milióna eur by sme do projektu dali z hospodárskeho výsledku mesta v minulom roku. O jeho rozdelení rozhodne mestské zastupiteľstvo v máji,“ uzavrel primátor.