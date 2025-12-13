< sekcia Regióny
Trenčín chce za viac ako milión eur zmodernizovať bazény na plavárni
Autor TASR
Trenčín 13. decembra (TASR) - Trenčianska radnica chce za viac ako milión eur zmodernizovať bazény a bazénové technológie v mestskej plavárni. Zámer vyhlásiť verejné obstarávanie schválilo tento týždeň trenčianske mestské zastupiteľstvo.
Ako informoval viceprimátor Trenčína Ján Forgáč, účelom stavby bude zníženie energetickej náročnosti budovy, zvýšenie kvality vnútorného prostredia, modernizácia prvkov športovej infraštruktúry a odstránenie technických nedostatkov v budove.
„Oslovíme Fond na podporu športu, predpokladaná hodnota zákazky je maximálne 1,07 milióna eur bez DPH. Výsledkom verejnej súťaže bude uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom s odkladacou podmienkou,“ doplnil viceprimátor s tým, že platnosť zmluvy s úspešným uchádzačom bude podmienená poskytnutím príspevku z Fondu na podporu športu.
