Trenčín chce zrevitalizovať rekreačno-vzdelávaciu zónu Trenčiansky luh
Autor TASR
Trenčín 14. decembra (TASR) - Mesto Trenčín chce za viac ako 950.000 eur z eurofondov zrevitalizovať rekreačno-vzdelávaciu zónu Trenčiansky luh. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a zámer vyhlásiť verejné obstarávanie schválili tento týždeň poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva.
Ako informoval viceprimátor Trenčína Ján Forgáč, radnica zareagovala na výzvu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v rámci Programu Slovensko. Cieľom výzvy je posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry aj v mestských oblastiach a zníženie všetkých foriem znečistenia.
Trenčiansky luh vyhlásili v roku 2021 za obecné chránené územie, ktoré je rozdelené na dve zóny. Prvá je zóna ochrany lužného lesa, ktorá je bezzásahová. Druhá rekreačno-vzdelávacia zóna je určená aj na aktívnejšie využitie. Táto časť je predmetom projektu. Územie s rozlohu asi 25.000 štvorcových metrov je vymedzené hrádzou a riekou Váh.
Po revitalizácii poskytne územia atraktívny prírodný priestor pre návštevníkov a zároveň posilní ekologické kvality územia. Základným krajinotvorným prvkom bude terénna zníženina, ktorá opätovne privedie vodu do územia.
„Predpokladaná výška celkových oprávnených výdavkov je 956.750 eur, z toho priame výdavky na stavebné práce sú 872.350 eur,“ doplnil viceprimátor. Zdroje Európskej únie sa na financovaní budú podieľať 85 percentami, sedem percent pôjde na projekt zo štátneho rozpočtu a osempercentný podiel bude mať mestský rozpočet.
