Divadlo v klube Lúč opäť privítalo divákov

Trenčín 23. mája (TASR) – Prví diváci si v piatok (22. 5.) po vynútenej prestávke pre pandémiu nového koronavírusu pozreli divadelné predstavenie v trenčianskom klube Lúč. Komédiu Nenávidím divadla Kontra v podaní herca Petra Čižmára sledovalo osem ľudí. Klub sa počas mimoriadnych opatrení zmenil na "Kjúb Lúč" a predstavenia vysielal naživo.







Dramaturg trenčianskeho klubu Kamil Bystrický hovorí, že na on-line vysielania si do určitej miery už zvykli, no živý kontakt s divákom nenahradí nič. "Cítim pozitívnu energiu z toho, že tento projekt sa rozbehol. Vytvárame v podstate nové umelecké dielo... Vysielania sú každým pokračovaním iné. Mali sme tu divadlá, hudbu, multižánrové podujatie. Prítomnosť divákov je super aj v tom, že si projekt môžu pozrieť naživo a vidieť, ako sa live stream zo zákulisia uskutočňuje," uviedol.



Herec divadla Kontra Čižmár si prítomnosť divákov na predstavení pochvaľoval. "Myslím si, že je to super, lebo divadlo bez divákov sa robiť nedá. Ale dá sa robiť v tejto dobe takýmto spôsobom - streamovaním. Pre nás ako také malé divadlo je to úspešná forma, pretože nás má šancu vidieť aj niekto z ďaleka, z iných miest," povedal.



Divák Juraj sa podľa svojich slov do divadla tešil. "Už dlho som v divadle nebol a zdalo sa, že dlho ani nepôjdem. Ale situácia je taká, že už sa dá. Je to radosť, aj keď sú to také veľmi komorné podmienky," opísal.



Klubový dramaturg zdôraznil, že by bol rád, keby projekt Kjúb pokračoval aj v budúcnosti. "Má to prvky živého umenia, ktoré je transformované do virtuálnej reality. Každé vysielanie je kreatívnym procesom. Aj keď sa opatrenia uvoľnia, radi by sme pokračovali, uvidíme, v akej forme," uzavrel Bystrický.