Do lavíc trenčianskych ZŠ by malo po prvý raz zasadnúť do 500 detí

Trenčín 5. júna (TASR) - Do lavíc v základných školách (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín by malo v septembri po prvý raz zasadnúť 497 detí. Počet budúcich prvákov sa môže ešte zmeniť. Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová.



"Do ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa v apríli tohto roka zapísalo 561 dievčat a chlapcov. O pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania požiadalo 64 zákonných zástupcov detí," uviedla Ságová.



Najväčší počet prijatých detí zaznamenala samospráva v ZŠ na Ulici L. Novomeského, povinnú školskú dochádzku tam v septembri začne plniť 87 prvákov, dodala Martina Blažejová z útvaru školstva mestského úradu.