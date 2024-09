Do trenčianskych základných škôl nastúpilo 535 prvákov

Trenčín 2. septembra (TASR) - Do základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín nastúpilo v pondelok 535 prvákov. Školákov, ale i škôlkarov čakali v mnohých školách vynovené priestory. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



"Pripravené je aj prostredie základných i materských škôl (MŠ). Cez prázdniny sa v nich maľovalo, opravovalo, upratovalo, vymieňali sa svietidlá a došlo aj k rekonštrukciám," uviedla hovorkyňa.



MŠ na uliciach M. Turkovej, Opatovská, Niva, 28. októbra a Na dolinách podľa nej obnovili detské ihriská, na Legionárskej a Kubranskej vymenili plot. MŠ Švermova obmenila časť nábytku, MŠ Na dolinách má nové vybavenia cvičebne a výtvarnej učebne. MŠ Stromová vymenila vstupnú bránu a detské WC.



Škôlka na Novomeského ulici zrevitalizovala svah, MŠ na Medňanského sa venovala terase a prístrešku, MŠ na Šmidkeho ulici si obnovila prípojku plynu a MŠ Považská sa postarala o výmenu elektroinštalácie v troch pavilónoch.



ZŠ na Kubranskej ulici obnovila priestor pred jedálňou a tri triedy, v elokovanom pracovisku na Potočnej ulici opravili schodisko a vstup do dvora. ZŠ Bezručova v dvoch triedach vymenila podlahy, na Dlhých Honoch rekonštruovali WC a klub detí, ZŠ Hodžova má nové radiátory. ZŠ L. Novomeského vymenila stoly a stoličky v školskej jedálni.



V niektorých triedach ZŠ Na dolinách sú nové podlahy i nábytok. Škola na Veľkomoravskej ulici má nový prístrešok, vynovenú anglickú učebňu, stoličky v školskej jedálni i okná v šatniach pri telocvični.



"V lete investovalo do škôl a škôlok aj mesto ako zriaďovateľ. Telocvičňa ZŠ na Východnej ulici má nové okná. V areáli tejto školy a tiež MŠ na Novomeského ulici sa rekonštruovali povrchy spevnených plôch. Dokončili sa terasy patriace k budovám ZŠ Východná a MŠ Šmidkeho. MŠ na Legionárskej ulici má nové svetlíky a škôlka Na dolinách novú elektrickú prípojku," doplnila Ságová.