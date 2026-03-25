Trenčín: Do projektu Garáž sa môžu hudobníci prihlásiť do konca marca
Autor TASR
Trenčín 25. marca (TASR) - Začínajúce kapely a hudobníci sa môžu prihlásiť do projektu Garáž už len do utorka 31. marca prostredníctvom online formulára. Projekt v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026 aj tento rok hľadá nové hudobné talenty, najväčším lákadlom je možnosť vystúpiť na festivale Pohoda 2026. Informovala o tom PR manažérka EHMK Tereza Fojtová.
Do aktuálneho ročníka projektu Garáž sa môžu zapojiť začínajúce kapely, sóloví interpreti, producenti aj dídžeji bez žánrového obmedzenia. Základnou podmienkou je vlastná autorská tvorba a maximálne jeden vydaný album. Prihlášky bude vyhodnocovať odborná porota zložená z profesionálov, ktorí sa dlhodobo pohybujú v hudobnom priemysle na Slovensku aj v zahraničí.
Projekt Garáž symbolicky odkazuje na začiatky hudobných kapiel. Jeho cieľom je podporovať mladých hudobníkov, vytvárať im príležitosti na prezentáciu, vzdelávanie a nadväzovanie kontaktov doma aj v zahraničí. V roku 2025 sa do výzvy prihlásilo takmer 200 kapiel.
Podujatie finančne podporujú mesto Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj, Ministerstvo kultúry SR a Európska únia.
