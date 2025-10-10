Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rušné ráno v Trenčíne: Dopravu v centre mesta komplikujú dve nehody

Snímka z miesta nehody autobusu s osobným autom v centre Trenčína. Foto: Teraz.sk - Barbora Michalíková

Prvá nehoda sa stala pri výjazde z parkoviska na Palackého ulicu neďaleko budovy mestskej polície. Došlo k zrážke autobusu MHD s osobným motorovým vozidlom.

Autor TASR
Trenčín 10. októbra (TASR) - Dve dopravné nehody komplikujú dopravu v centre Trenčína. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.

Prvá nehoda sa stala pri výjazde z parkoviska na Palackého ulicu neďaleko budovy mestskej polície. Došlo k zrážke autobusu MHD s osobným motorovým vozidlom. Na mieste sú zdravotníci, hasiči i polícia.

Situácia na cestách je o to horšia, že krátko po prvej nehode sa stala ďalšia aj v križovatke pri Námestí SNP,“ doplnila hovorkyňa.

Smerom zo sídliska Juh do centra mesta sú zápchy na Braneckého aj Električnej ulici. Polícia odkláňa dopravu, z Braneckého na Palackého (poza Prior) automobily neodbočia. Polícia smeruje autá na alebo pod starý cestný most.

Zdržanie sa týka i autobusových liniek MHD. Dokumentovanie nehody môže trvať dlhší čas. O opätovnom uvoľnení dotknutej cesty budeme informovať,“ uzavrela Ságová.

.

