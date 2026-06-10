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Festival židovskej kultúry prinesie oslavu ľudskosti a zvedavosti
Festival sa po roku opäť vracia do regiónu stredného Považia - do Trenčína, Nového Mesta nad Váhom, Beckova, Piešťan a Hlohovca.
Autor TASR
Trenčín 10. júna (TASR) - Ľudskosť a zvedavosť sú hlavnými témami šiesteho ročníka Festivalu židovskej kultúry HaNahar na strednom Považí. Začne sa vo štvrtok (11. 6.), potrvá do soboty (13. 6.). Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Festival sa po roku opäť vracia do regiónu stredného Považia - do Trenčína, Nového Mesta nad Váhom, Beckova, Piešťan a Hlohovca. Prinesie novú vlnu kultúrneho diania.
V Trenčíne sa uskutoční na viacerých miestach. Ako súčasť projektu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Trenčín 2026 prináša program, ktorý reflektuje európske hodnoty, hľadá prieniky medzi tradíciou a modernou dobou a pripomína si významné literárne a umelecké osobnosti.
V Mestskej veži bude vo štvrtok od 17.00 h vernisáž akademického maliara Mira Pograna Humani-i-ty. Výstava je sprístupnená do 22. júna.
Synagóga bude vo štvrtok miestom koncertu s ochutnávkami židovskej kuchyne a diskusia s Evou Lustigovou pri príležitosti 100. výročia narodenia spisovateľa a publicistu Arnošta Lustiga.
V sobotu sa v Synagóge stretnú kresťania a židia za účasti čelných predstaviteľov cirkví a rabína Mishu Kapustina. Podujatie Človekom na Boží obraz v 21. storočí - ako nestratiť ľudskosť v čase kríz, sa začne od 17.00 h.
Festival sa po roku opäť vracia do regiónu stredného Považia - do Trenčína, Nového Mesta nad Váhom, Beckova, Piešťan a Hlohovca. Prinesie novú vlnu kultúrneho diania.
V Trenčíne sa uskutoční na viacerých miestach. Ako súčasť projektu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Trenčín 2026 prináša program, ktorý reflektuje európske hodnoty, hľadá prieniky medzi tradíciou a modernou dobou a pripomína si významné literárne a umelecké osobnosti.
V Mestskej veži bude vo štvrtok od 17.00 h vernisáž akademického maliara Mira Pograna Humani-i-ty. Výstava je sprístupnená do 22. júna.
Synagóga bude vo štvrtok miestom koncertu s ochutnávkami židovskej kuchyne a diskusia s Evou Lustigovou pri príležitosti 100. výročia narodenia spisovateľa a publicistu Arnošta Lustiga.
V sobotu sa v Synagóge stretnú kresťania a židia za účasti čelných predstaviteľov cirkví a rabína Mishu Kapustina. Podujatie Človekom na Boží obraz v 21. storočí - ako nestratiť ľudskosť v čase kríz, sa začne od 17.00 h.