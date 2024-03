VIDEO: V Trenčíne predstavia výtvarnú tvorbu architekta J. Hubinského

Trenčín 15. marca (TASR) - Výstava Juraja Hubinského Landscape Frottage ukazuje, čo sa stane, keď začne architekt maľovať. Jeho výtvarné diela si verejnosť bude môcť pozrieť od piatka do 14. apríla v kreatívnom centre Formaat v Trenčíne.



Landscape Frottage je autorovou prvou výstavou v galerijných priestoroch. Hubinský ju označil ako spontánny nápad, keďže chcel ukázať svoje diela, ktoré boli doposiaľ ukryté v ateliéri a získať na ne od ľudí odozvu.



Architektúru preniesol Hubinský i do výtvarných diel, ktoré aktuálne vystavuje. "Po štúdiu na fakulte architektúry som išiel na stáž do zahraničia, po nej som sa vrátil na Slovensko, medzitým som robil v architektonických ateliéroch. Od mala som sa však venoval výtvarnej činnosti, navštevoval som základnú umeleckú školu, kreslil som si doma, robil intervencie v uliciach v podobe street artu a grafiti," spomenul pre TASR autor s tým, že tam došlo k prvému stretu architektúry s umením.







Výstava podľa neho prezentuje diela vytvorené aerosólmi v kombinácii s tvorbou priestoru a drobnými objektmi, ktoré si požičiava z architektonického priestoru. "Keď chodím na kontrolné dni na stavby alebo sa pohybujem po staveniskách, tak ma vždy oslovovali banálne situácie v podobe pohodených rôznych stavebných materiálov a prvkov. Tieto som si potom brával zo stavieb a chcel využiť vo výtvarnej tvorbe," podotkol autor. Na výstave tak môžu návštevníci i polystyrén, deliace tvarovky, sieťka na omietky, otláčanie rôznych stavebných predmetov na plátno. Stojany na diela zase tvoria tvárnice. Autor bude podľa svojich slov rád, keď si návštevníci jeho diela i chytia.



Hubinský ukončil magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení na katedre maľby a iných médií a Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity. Za svoje architektonické diela bol nominovaný na cenu CE ZA AR 2020 a 2021. Vedie vlastný architektonický ateliér, venuje sa od dizajnu až po urbanizmus.