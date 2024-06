Galéria v Trenčíne predstaví diela z prvých piatich rokov existencie

Trenčín 19. júna (TASR) - Zbierkotvornú činnosť Galérie Miloša Alexandra Bazovského (GMAB) v Trenčíne za prvých päť rokov jej existencie (1968 - 1973) predstavia v rámci výstavy 55 + 5 z 5. Odštartuje vo štvrtok (20. 6.) vernisážou. Informovala o tom kurátorka výstavy Lucia Mošková.



I keď galéria oficiálne vznikla vo februári 1969, už koncom roka 1968 nadobudla prvých 43 diel. Celkovo do konca roka 1973 inštitúcia nahromadila viac ako 1500 obrazov, plastík, grafík, kresieb a fotografií, pričom najväčšie zastúpenie patrí Milošovi Alexandrovi Bazovskému (1020 diel). V rámci výstavy predstavia diela od 60 autorov.



"Náš depozit disponuje množstvom kvalitných autorov celoslovenského i regionálneho významu. Cieľom výstavy nie je prezentovať najlepšie a najkvalitnejšie práce, ale skôr predstaviť akvizičnú činnosť galérie v kontexte doby a dať priestor aj dielam, ktoré od svojho začlenenia sa do majetku galérie neboli ešte nikdy vystavené," priblížila kurátorka s tým, že výstava potrvá do 7. septembra.