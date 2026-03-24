Trenčín hľadá nájomcov priestorov na letnom kúpalisku na Ostrove
Autor TASR
Trenčín 24. marca (TASR) - Trenčianska radnica ponúka na prenájom priestory na letnom kúpalisku v rekreačnej zóne Ostrov. Vstupné kolo je už otvorené, potrvá do 14. apríla, aukčné kolo sa uskutoční 16. apríla. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
V areáli mestského kúpaliska je na prenájom počas najbližšej letnej sezóny miesto na stánok s mrazenými výrobkami, pozemok na športové, doplnkové, zábavné a vodné atrakcie a priestor na umiestnenie snackového automatu.
Aukčné kolo sa uskutoční 16. apríla od 8.00 (stánok s mrazenými výrobkami), od 11.00 h (športové doplnkové zábavné a vodné atrakcie) a od 13.00 h (umiestnenie snackového automatu).
V tomto roku nie je súťaž na prenájom nebytových priestorov. Tie v roku 2024 vysúťažili na obdobie troch sezón 2024 - 2026.
